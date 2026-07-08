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Londra: in calo Babcock International Group
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, che presenta una flessione del 2,92% sui valori precedenti.
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