Londra: brillante l'andamento di Babcock International Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Babcock International Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Babcock International Group rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Babcock International Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,33 sterline. Supporto visto a quota 10,03. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 10,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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