Milano 15:20
51.272 +0,01%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:20
10.506 -0,02%
Francoforte 15:20
24.711 +0,16%

Francoforte: ingrana la marcia Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: ingrana la marcia Hellofresh
Ottima performance per Hellofresh, che scambia in rialzo dell'8,07%.
Condividi
```