Londra: netto calo registrato da Fresnillo

(Teleborsa) - A picco il leader mondiale dell'argento , che presenta un pessimo -3,85%.



Lo scenario su base settimanale di Fresnillo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,84 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,19. L'equilibrata forza rialzista di Fresnillo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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