Londra: perdite consistenti per Entain

(Teleborsa) - Retrocede molto la società di scommesse sportive e giochi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,37%.



La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Entain . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,727 sterline. Primo supporto visto a 5,582. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,523.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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