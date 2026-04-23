Londra: perdite consistenti per Entain
(Teleborsa) - Retrocede molto la società di scommesse sportive e giochi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,37%.
La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Entain. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,727 sterline. Primo supporto visto a 5,582. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,523.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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