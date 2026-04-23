Madrid: calo per MAPFRE
(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che passa di mano con un calo del 2,29%.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che opera nel settore delle assicurazioni. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MAPFRE evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,156 Euro. Primo supporto a 4,05. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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