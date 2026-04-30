Milano 10:32
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Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 10:32
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Francoforte 10:32
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Madrid: performance negativa per MAPFRE

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per MAPFRE
Ribasso per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che presenta una flessione del 2,43%.
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