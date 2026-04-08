Madrid: scambi al rialzo per MAPFRE
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola che opera nel mercato assicurativo, con una variazione percentuale del 3,11%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento della società che opera nel settore delle assicurazioni subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La tendenza di breve di MAPFRE è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,074 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,01. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,138.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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