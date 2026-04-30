Madrid: calo per MAPFRE

(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo , che presenta una flessione del 2,43%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che la società che opera nel settore delle assicurazioni mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,15%, rispetto a -7,35% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Il quadro tecnico di breve periodo di MAPFRE mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,138 Euro. Rischio di discesa fino a 4,068 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,208.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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