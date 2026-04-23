Madrid: giornata depressa per Banco Santander
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola, che mostra un decremento del 2,81%.
La tendenza ad una settimana di Banco Santander è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'istituto di credito spagnolo. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,42 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 10,13. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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