Milano 12:58
47.809 +0,59%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 12:58
10.576 -0,06%
Francoforte 12:58
23.956 +0,90%

Madrid: scambi in positivo per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Acerinox
Avanza la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.
Condividi
```