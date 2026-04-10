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Madrid: scambi in positivo per Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Madrid: scambi in positivo per Meliá Hotels International
Rialzo marcato per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
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