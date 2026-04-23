Madrid: si concentrano le vendite su Indra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che mostra un decremento dell'1,85%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dall' azienda spagnola leader nel campo dell'IT restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 53,55 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 52,69. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 52,37, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```