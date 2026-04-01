Genertel, nuova soluzione personalizzabile per proteggere la propria abitazione

Al via la nuova "Assicurazione Casa Genertel"

(Teleborsa) - Al via "Assicurazione Casa Genertel", la nuova soluzione che rinnova il modo di proteggere l’abitazione, mettendo al centro le esigenze di chi cerca una copertura completa, personalizzabile e semplice da gestire. Oggi in Italia, nonostante circa l’80% delle famiglie sia proprietario della propria casa, solo il 45% risulta assicurato contro i danni alla proprietà, spiega la compagnia assicurativa; a questo si aggiungono le stime relative ai circa 3 milioni di incidenti domestici l’anno, molti dei quali possono generare conseguenze rilevanti e costi di ripristino elevati.



"In un contesto in cui la protezione dell’abitazione assume un ruolo sempre più centrale, Genertel rafforza il proprio impegno nel supportare le persone con strumenti semplici, personalizzabili e facilmente accessibili - ha detto Fabio Moraldi, Responsabile P&C Insurance, Marketing & Digital Channels di Genertel - Con Assicurazione Casa Genertel ampliamo ulteriormente la nostra offerta, partendo dai bisogni reali delle persone. La casa è uno dei beni più importanti per gli italiani e vogliamo rendere la sua protezione più semplice, accessibile e davvero su misura".



Genertel spiega che la nuova Assicurazione Casa si distingue per alcuni elementi chiave: la massima personalizzazione, grazie a pacchetti modulari che includono garanzie come fenomeni elettrici, calamità naturali, assistenza a domicilio e ulteriori protezioni per l’abitazione; il processo completamente digitale, con preventivo immediato, attivazione in pochi minuti e gestione totale da smartphone; i servizi di assistenza attiva 24/7, per interventi d’emergenza in caso di guasti domestici; coperture aggiuntive per animali domestici e per i rischi legati all’operatività digitale.

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