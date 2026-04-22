Opa SCM SIM, Banco Desio proroga termini all'8 maggio se non raggiunge il 95%

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha comunicato di aver concordato con Consob la proroga di 9 giorni di borsa del periodo di adesione dell'OPA totalitaria su Solutions Capital Management SIM , qualora al termine del periodo ordinario (fissato al 24 aprile 2026) non sia stata raggiunta una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale.



In caso di proroga, il nuovo termine di adesione sarà l'8 maggio 2026 con pagamento il 14 maggio. Se invece la soglia del 95% venisse raggiunta entro il 24 aprile, Banco Desio eserciterà il diritto di acquisto con procedura congiunta. L'esito sarà comunicato entro il 24 aprile.

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