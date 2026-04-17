Comuni: proroga rendiconti nelle regioni in emergenza

(Teleborsa) - Con riferimento a quanto avvenuto nella giornata di ieri, la Camera ha approvato una norma inserita nel cosiddetto "DL Alluvioni" che prevede la proroga dei termini per l’approvazione dei rendiconti finanziari da parte dei Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni per le quali il Consiglio dei ministri ha recentemente deliberato lo stato di emergenza.



La proposta, condivisa tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie le richieste dei Comuni interessati e stabilisce il differimento del termine dal 30 aprile al 31 maggio 2026.









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