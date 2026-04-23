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New York: in perdita Thermo Fisher Scientific

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Thermo Fisher Scientific
Scende sul mercato il produttore di attrezzature di laboratorio e scientifiche, che soffre con un calo dell'11,24%.
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