New York: scambi in positivo per IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue" , con un rialzo del 2,01%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve dell' azienda di Armonk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 289,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 281,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 298,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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