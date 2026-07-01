New York: scambi in positivo per IBM
(Teleborsa) - Bene la "Big Blue", con un rialzo del 2,01%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve dell'azienda di Armonk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 289,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 281,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 298,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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