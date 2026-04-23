New York: seduta difficile per Autodesk

(Teleborsa) - Si muove in perdita la software house statunitense , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,10% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Autodesk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Autodesk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 236,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 222,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 250,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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