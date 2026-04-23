New York: seduta difficile per Autodesk
(Teleborsa) - Si muove in perdita la software house statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,10% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Autodesk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Autodesk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 236,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 222,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 250,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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