New York: calo per Workday

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che tratta con una perdita del 2,74%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Workday rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 140,9 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 138,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 136,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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