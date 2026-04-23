Parigi: al centro degli acquisti Dassault Systemes
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di software francese, che mostra una salita bruciante del 4,33% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,33%, rispetto a -0,86% dell'indice di Parigi).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Dassault Systemes. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,97 Euro. Primo supporto visto a 19,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 19,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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