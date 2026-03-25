Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di software francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dassault Systemes, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Dassault Systemes evidenzia un declino dei corsi verso area 16,74 Euro con prima area di resistenza vista a 17,12. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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