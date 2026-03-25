Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di software francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dassault Systemes , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Dassault Systemes evidenzia un declino dei corsi verso area 16,74 Euro con prima area di resistenza vista a 17,12. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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