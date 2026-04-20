Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Pressione sulla società di software francese , che tratta con una perdita del 2,63%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,22%, rispetto a +0,74% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve di Dassault Systemes è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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