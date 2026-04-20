Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Pressione sulla società di software francese, che tratta con una perdita del 2,63%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,22%, rispetto a +0,74% dell'indice di Parigi).
La tendenza di breve di Dassault Systemes è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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