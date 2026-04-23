Parigi: peggiora EssilorLuxottica

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo di occhialeria , che mostra un -4,44%.



L'andamento di EssilorLuxottica nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 188,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 197,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 185,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```