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Parigi: violenta contrazione per EssilorLuxottica
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 09.50
Pressione sul
gruppo di occhialeria
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,44%.
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