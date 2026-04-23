Milano 12:03
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Dow Jones 22-apr
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Parigi: violenta contrazione per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: violenta contrazione per EssilorLuxottica
Pressione sul gruppo di occhialeria, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,44%.
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