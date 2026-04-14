Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria , che avanza bene del 2,11%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di EssilorLuxottica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 203 Euro. Supporto stimato a 198,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 207,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```