Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria, che avanza bene del 2,11%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di EssilorLuxottica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 203 Euro. Supporto stimato a 198,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 207,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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