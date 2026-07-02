Parigi: brillante l'andamento di Sanofi

(Teleborsa) - Avanza il gruppo farmaceutico francese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanofi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del colosso farmaceutico segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 73,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 74,92. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 73,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```