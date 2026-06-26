Sanofi, indagine antitrust Ue per abuso di posizione dominante in promozione vaccino antinfluenzale

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se Sanofi abbia violato le norme UE sulla concorrenza conducendo una campagna di comunicazione che denigra l'unico vaccino antinfluenzale rivale raccomandato per i pazienti vulnerabili con fattori di rischio. Composto rialzo per Sanofi , che scambia a Parigi con un guadagno dello 0,29%.



Sanofi, multinazionale farmaceutica con sede in Francia attiva nella ricerca, sviluppo e produzione di farmaci e vaccini, commercializza nell'UE un vaccino antinfluenzale potenziato per gli over 60 sotto il marchio Efluelda. Il vaccino concorre con Fluad, prodotto da CSL Seqirus. Secondo la Commissione, Sanofi avrebbe condotto una campagna di comunicazione fuorviante per screditare Fluad, dipingendolo come inferiore a Efluelda e contraddicendo le raccomandazioni vaccinali nazionali in diversi Stati membri. La campagna ha interessato principalmente i professionisti sanitari in Germania e Francia, mercati in cui la Commissione ritiene che Sanofi detenga una posizione dominante.



"Progresso scientifico, valutazioni scientifiche imparziali e fiducia nelle autorità scientifiche indipendenti sono fondamentali per le politiche di salute pubblica – ha dichiarato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione –. La decisione odierna di aprire un'indagine formale dimostra la determinazione della Commissione ad affrontare pratiche di denigrazione che possono danneggiare indebitamente la concorrenza e le scelte informate dei consumatori".



In parallelo all'apertura del procedimento, la Commissione ha adottato una Valutazione Preliminare con i principali fatti del caso e le preoccupazioni in materia di concorrenza. Sanofi può ora presentare impegni per rispondere alle preoccupazioni della Commissione. La Commissione aveva già condotto ispezioni a sorpresa presso le sedi di Sanofi nel settembre 2025. L'apertura dell'indagine non pregiudica l'esito della stessa.

Condividi

```