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Piazza Affari: Alerion Clean Power in rally

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Alerion Clean Power in rally
Rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,84%.
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