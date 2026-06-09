Alerion completa costruzione di nuovo impianto fotovoltaico in Romania da 51 MWp

(Teleborsa) - Alerion Clean Power , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha completato la costruzione e avviato l'attivazione di un nuovo impianto fotovoltaico in Romania, sito nel comune di Racari (Distretto di Dambovi?a), con una potenza installata di circa 51 MWp ed una produzione annua lorda complessiva stimata a regime di circa 77 GWh.



L'impianto, che si estende su circa 85 ettari di superficie, è stato realizzato con tipologia tracker mono-assiale e moduli fotovoltaici bifacciali. Per collegare l'impianto alla rete elettrica nazionale, è stata realizzata una sottostazione elettrica MT/AT e le relative opere di collegamento. Con l'avvio di questo impianto, la potenza installata di Alerion nel settore fotovoltaico in Romania supera i 216 MWp.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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