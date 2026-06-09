Alerion Clean Power, chiusura offerta aucap nei limiti del 10% del capitale

(Teleborsa) - Alerion Clean Power ha resi noti i risultati definitivi dell’offerta di sottoscrizione delle 5.422.940 azioni ordinarie di nuova emissione, a un prezzo di 25,00 euro per azione, rivenienti dall’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberato dal Cda del 21 maggio 2026 in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2026.



La società ha segnalato che "l’esecuzione dell’Offerta è stata influenzata da problematiche di natura tecnico-operativa connesse alla modalità di esecuzione prescelta della c.d. “distribuzione diretta”, che non hanno consentito la piena accessibilità dell’Offerta a tutti i potenziali destinatari attraverso i rispettivi intermediari".



Nell’ambito dell’Offerta sono pervenute quindi proposte di sottoscrizione per complessive 63.607 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a 1,59 milioni, (di cui 189.002 euro a capitale e 1,4 milioni a sovrapprezzo.



L’Offerta sarà regolata mercoledì 10 giugno 2026 e le nuove azioni saranno ammesse alla quotazione e alle negoziazioni su Euronext Milan.



Ad esito dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale complessivo risulterà pari a 161,3 milioni di euro rappresentato da 54.293.010 azioni prive dell’indicazione del valore nominale, di cui 6.285.393 azioni ordinarie e 48.007.617 azioni ordinarie a voto maggiorato.



(Foto: Aniek Wessel on Unsplash)

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