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Piazza Affari: giornata depressa per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Comer Industries
Si muove verso il basso il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con una flessione del 2,77%.
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