Milano 9:38
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Piazza Affari: su di giri STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: su di giri STMicroelectronics
Seduta decisamente positiva per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in rialzo dell'8,05%.
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