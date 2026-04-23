Saipem, Equita alza target price con scenario commodity energetiche più favorevole

(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 3,70 euro per azione (+9%) il target price su Saipem , società quotata a Milano attiva nei servizi di ingegneria e costruzione destinati principalmente ai settori dell'energia e delle infrastrutture industriali, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo. Il TP è stato alzato incorporando un contesto più favorevole sulle commodity energetiche e una maggiore visibilità sul miglioramento strutturale dei margini.



Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre 2026 e il feedback della conference call confermano un quadro operativo solido, con esecuzione resiliente nonostante le tensioni in Medio Oriente e una chiara prosecuzione del momentum a livello di marginalità. Permangono tuttavia alcune aree di attenzione: ricavi sostanzialmente invariati, utile netto senza crescita significativa e una generazione di cassa operativa (post lease) più debole su base annua, mentre la maggior parte della raccolta ordini è attesa nella seconda parte dell'anno per fattori di stagionalità.



L'attenzione sul Medio Oriente resta centrale (circa 1,1 miliardi di euro di ricavi nel 1Q26 e 11,5 miliardi di euro di backlog, oltre oltre 1/3 del totale) ma l'operatività nell'area non ha subito impatti materiali e i clienti si confermano collaborativi. Il principale elemento di rischio rimane di natura logistica: eventuali ritardi potrebbero emergere solo in caso di prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz oltre giugno–luglio, mentre inflazione e costi assicurativi risultano al momento gestibili nell'ambito dei contratti in essere.

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