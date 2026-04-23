USA, sussidi disoccupazione crescono più delle attese a 214 mila unità

(Teleborsa) - Crescono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 18 aprile, i "claims" sono risultati pari a 214 mila unità, in aumento di 6.000 unità rispetto alle 208 mila della settimana precedente (rivisto da 207 mila) e rispetto alle 211 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 210.750 unità, in aumento di 750 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente (210.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 11 aprile, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.821.000, in aumento di 12.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.809.000) e di poco sopra le 1.820.000 attese.

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