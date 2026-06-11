USA, richieste sussidi disoccupazione salgono contro le attese a 229mila

(Teleborsa) - In modesto aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 6 giugno, i "claims" sono risultati pari a 229 mila unità, in rialzo di 4 mila unità rispetto ai 225 mila della settimana precedente e superiori ai 220 mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 219 mila unità, in aumento di 4.250 unità rispetto al dato della settimana precedente (214.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 30 maggio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.795.000, in aumento di 24.000 mila unità rispetto alle 1.771.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.777.000 mila). Gli analisti si aspettavano un valore pari a 1.780.000.



(Foto: Pete Linforth / Pixabay)

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