Vola a New York ON Semiconductor

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di componenti elettronici , che scambia in rialzo del 10,01%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che ON Semiconductor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +35,16%, rispetto a +1,59% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di breve periodo di ON Semiconductor mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 100,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 94,05. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 106,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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