Milano 9:33
47.591 -0,66%
Nasdaq 23-apr
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Dow Jones 23-apr
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Londra 9:33
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,781. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,7882. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,7954.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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