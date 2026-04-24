Milano 9:34
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Dow Jones 23-apr
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Londra 9:34
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 187,01 con primo supporto visto a 186,28. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 185,99.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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