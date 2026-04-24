Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Chiusura negativa per il Nasdaq Composite, con un ribasso dello 0,89%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nasdaq Composite. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24.644,1. Primo supporto a 24.246,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24.054,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)