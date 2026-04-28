Milano 12:17
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Londra 12:17
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Frazionale rialzo per il Nasdaq Composite, che mette a segno un modesto profit a +0,2%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.096,1, mentre il primo supporto è stimato a 24.469. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.723,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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