Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Seduta decisamente positiva per il Nasdaq Composite, che ha terminato in rialzo dell'1,63%.
Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.028,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.452,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.605,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)