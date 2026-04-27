Milano 12:10
47.771 +0,24%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
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Londra 12:10
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Francoforte 12:10
24.274 +0,60%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Seduta decisamente positiva per il Nasdaq Composite, che ha terminato in rialzo dell'1,63%.

Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.028,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.452,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.605,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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