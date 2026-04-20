Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
Ottima performance per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in salita a 24.468,5.
Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24.896,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 23.612. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26.181,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)