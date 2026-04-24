Milano 12:34
47.466 -0,92%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:34
10.396 -0,59%
Francoforte 12:34
24.066 -0,37%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,90% alle 10:30

Il FTSE MIB continua gli scambi a 47.476,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,90% alle 10:30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,90% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 47.476,81 punti.
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