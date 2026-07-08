Milano 10:59
51.593 -1,64%
Nasdaq 7-lug
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Dow Jones 7-lug
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Londra 10:59
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,25% alle 10:30

Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.802,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,25% alle 10:30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,25% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 51.802,28 punti.
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