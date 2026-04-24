Milano 9:36
47.547 -0,75%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
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Londra 9:36
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24.155 0,00%

Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,73%

Il CAC40 apre appena sotto la parità a 8.167,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,73%
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,73%, a quota 8.167,06 in apertura.
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