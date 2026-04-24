Milano
9:36
47.547
-0,75%
Nasdaq
23-apr
26.783
0,00%
Dow Jones
23-apr
49.310
-0,36%
Londra
9:37
10.412
-0,43%
Francoforte
9:36
24.155
0,00%
Venerdì 24 Aprile 2026, ore 09.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,64%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,64%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.080,07 punti
In breve
,
Finanza
24 aprile 2026 - 09.20
Shanghai porta a casa un calo dello 0,64%, con chiusura a 4.080,07 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,46%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,30%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,56%
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dello 0,83% alle 04:48
Altre notizie
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,24% alle 05:48
Borsa: Andamento negativo per Shanghai, in flessione dello 0,88% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,28% alle 05:48
Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 1,00%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,56%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,26%
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto