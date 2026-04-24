Milano 9:36
47.547 -0,75%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:37
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24.155 0,00%

Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,64%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.080,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,64%
Shanghai porta a casa un calo dello 0,64%, con chiusura a 4.080,07 punti.
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