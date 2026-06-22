Milano 19-giu
52.849 0,00%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 0,00%
Londra 19-giu
10.363 0,00%
Francoforte 19-giu
24.986 0,00%

Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,43%)

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 4.090,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,43%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,43%, dopo aver aperto a 4.090,48 punti.
Condividi
```