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Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,57%)

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.987,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,57%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,57%, dopo aver aperto a 3.987,01 punti.
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