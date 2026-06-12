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Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,57%)
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.987,01 punti
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12 giugno 2026 - 03.38
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