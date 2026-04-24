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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,16%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 49.230,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,16%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,16%, archiviando la seduta a 49.230,71 punti.
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