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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,16%)
Il Dow Jones termina gli scambi a 49.230,71 punti
In breve
,
Finanza
24 aprile 2026 - 22.03
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,16%, archiviando la seduta a 49.230,71 punti.
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